Orne. Disparition de Lydie Logé : le tueur en série Michel Fourniret mis en examen 

Mardi 22 décembre, le tueur en série Michel Fourniret a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort dans l'enquête sur la disparition de Lydie Logé, en 1993 dans l'Orne. L'information a été communiquée par une source judiciaire. Depuis juin, les investigations sur la disparition de la femme de 29 ans avaient été dépaysées à Paris afin d'être jointes au dossier d'instruction visant le meurtrier. L'homme a également avoué l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin en 2003. Pour rappel, le 18 décembre 1993, Lydie Logé disparaissait à Saint-Christophe-le-Jajolet, dans le département de l'Orne, et n'a jamais été retrouvée. Deux enquêtes avaient abouti à des non-lieux, les investigations ont été rouvertes en 2018.

Avec AFP