Saint-Lô. Cette esthéticienne propose des soins gratuits aux restaurateurs

Edwige Lhomme est la gérante de l'Institut Tendance Spa, à Saint-Lô et Vire. Bien qu'elle ait pu rouvrir son établissement, elle garde une pensée émue pour ses collègues. "J'ai une amie très proche restauratrice, et je suis de loin son désarroi", contrainte de rester fermer jusqu'à janvier. "Je me suis dit que je pourrais faire un geste envers les restaurateurs de Saint-Lô et de Vire et leur offrir tout simplement une heure de détente". Massage, spa… "C'est 100 % personnalisé", explique-t-elle. Au restaurateur de convenir de ce qu'il souhaite avec la praticienne le jour J. Mais avant, il faut récupérer sa carte-cadeau d'une heure d'ici la fin de l'année. "Je les invite aussi à me donner des cartes de visite, menus ou flyers qu'ils auraient à disposition pour que je les glisse dans les coffrets de Noël." Une initiative gratuite. "Je n'attends rien en retour, j'espère leur apporter un peu de douceur et leur permettre de reprendre leur activité dans les meilleures conditions."

