Il aura fallu pas moins de trois lances à incendie et d'une quarantaine de pompiers pour venir à bout du feu qui s'est déclaré ce matin, vers 10h17. La bâtiment pris par les flammes était un entrepôt, situé route de Valmont à Fécamp, non loin de la pisciculture. Il abritait du polystyrène ainsi que des bouteilles de gaz. Heureusement il n'y a eu aucune explosion et l'incendie n'a pas fait de blessé.