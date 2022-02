Tendance Confidences. Comment vivre après la mort d'un enfant ? Rencontre avec Camille Canard

Dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, Camille Canard est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois pour l'émission Tendance Confidences. Elle est co-auteur du livre A la vie à l'amour, avec Marie-Axelle Clermont et Clémentine Le Guern, aux éditions de l'Emmanuel. Elle nous livre son témoignage, après avoir perdu son premier enfant, Auguste, à l'âge de 5 mois, de la mort subite du nourrisson. C'était il y a 10 ans. Camille Canard est aujourd'hui maman de quatre enfants.

Camille Canard Impossible de lire le son.

Écrire pour ne pas oublier !

J'ai choisi d'écrire ce livre pour laisser une trace pour mes autres enfants. L'histoire de sa courte vie et l'histoire de la nôtre après son décès.

Il n'y a pas de mots pour qualifier cette tragédie !

Lorsque des enfants inhument leurs parents, ils deviennent orphelins, mais il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour qualifier cette tragédie, lorsque des parents enterrent leur enfant. La mort de l'enfant reste un tabou.

La foi n'évite pas la souffrance ?

Je ne me suis pas éloignée de la foi, mais je ne m'en suis pas rapprochée. Mon mari Cyril a perdu la foi ce jour-là. J'ai cette conviction que mon fils est au ciel, qu'il veille sur nous et qu'il nous porte quotidiennement.

Quelle attitude avoir face au deuil d'un enfant ?

Simplement un texto pour dire "je pense à toi" ou dire ce que l'on ressent par exemple. La mort me fait peur, mais le silence et l'absence des proches, c'est encore plus dur à comprendre. Se retrouver dans un appartement silencieux, ça rajoute de la douleur à la douleur.