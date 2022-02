[Photos] Seine-Maritime. Au Cesi, les apprenants bénéficient d'un campus ultra-moderne

Ouvert au début de l'année, le nouveau Campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle (Cesi) a été officiellement inauguré en cette rentrée 2020 au technopôle du Madrillet, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il accueille quelque 1 600 apprenants, des étudiants, des apprentis et des alternants, mais aussi 600 salariés d'entreprises de tous âges. L'établissement propose une offre large de formations réparties en huit grands domaines : informatique et numérique, industrie et services, BTP, management, qualité-sécurité-environnement, ressources humaines, marketing digital et systèmes électriques et électroniques embarqués.

Un arsenal technologique

Pour mener à bien ces formations, le campus dispose de nombreux atouts, avec un tout nouvel arsenal technologique et numérique mis à disposition du corps enseignant et des apprenants. Dans le laboratoire de recherche, baptisé "La Source", des robots mobiles de transports aident des étudiants qui travaillent sur des imprimantes 3D. "Ces équipements sont au service des apprenants Cesi en vue de les former aux métiers de demain", indique l'établissement.

Dans la pièce d'à côté, c'est littéralement un autre monde qui s'ouvre, avec des apprenants qui évoluent en réalité virtuelle pour accomplir leurs tâches. À l'étage, dans les salles de travail à l'apparence plus classique, des tables numériques sont mises à disposition des groupes.

Les apprenants disposent d'une table numérique pour leurs travaux de groupe. - Guillaume Lemoine

Profitant de ce nouveau campus, qui a nécessité un investissement de 28 millions d'euros, le Cesi compte capitaliser sur ses atouts. L'établissement arrive ainsi à convaincre 80 % de ses diplômés de rester travailler ou étudier sur le territoire normand, grâce à ses nombreux partenariats en entreprise et dans l'enseignement supérieur.