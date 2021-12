Rouen. Une boutique consacrée au fabriqué en France et en Normandie

Ouverte depuis début août, au 11 rue Massacre à Rouen, la boutique Le local est tenue par Valentin Jules. Il précise l'ambition de ce nouveau lieu : "Comme son nom l'indique, je désire proposer un ensemble de produits variés, mais tous fabriqués en France et, si possible, au plus près de nous, en Normandie."

Un large choix

Depuis l'habillement, avec notamment le Slip français, dont il est dépositaire exclusif sur Rouen, en passant par les arts de la table, les cosmétiques, la décoration ou encore la bagagerie, c'est une volonté pour Valentin Jules de mettre en avant le savoir-faire français.

Le jeune entrepreneur espère désormais accueillir de nouveaux créateurs locaux.