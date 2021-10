Cet appareil onéreux (il coûte plus de 482.000 €), a pu être acheté grâce à la mise en place d’un Groupement d’intérêt économique "imagerie médicale Rive-Sud Saint-Julien". Le scanner sera donc utilisé à 50% par le secteur privé et à 50% par le secteur public. Cet outil vient compléter le matériel existant et permet de développer l’offre de soins sur la rive gauche de Rouen.

(Photo CHU-hôpitaux de Rouen)