Le Havre. Siemens Gamesa, nouveau sponsor principal du HAC

Siemens Gamesa veut s'implanter durablement sur le territoire havrais. Si ce groupe a prévu de lancer la production de sa future usine de fabrication d'éoliennes offshore début 2022, qui fera travailler 750 personnes, il fait parler de lui en ce vendredi 21 août, avec la signature d'un contrat de partenariat. Siemens Gamesa va s'afficher en tant que sponsor principal pendant au moins trois saisons sur les maillots des équipes professionnelles du Havre Athletic Club : sur ceux des filles, qui viennent de monter en première division, et sur ceux des garçons, qui ont pour ambition d'atteindre la Ligue 1 le plus rapidement possible. "Nous partageons un certain nombre de valeurs : l'environnement, le respect des femmes autant que des hommes ou encore la formation. Partager les valeurs avec une société aussi importante, ce n'est que du bonheur", présente Vincent Volpe, le président du HAC, arrivé au club en 2015. Cette nouvelle tombe bien, surtout après la crise du Covid-19, qui a pu générer chez certaines entreprises du territoire national des difficultés économiques.