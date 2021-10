Fuite de pipeline : "opérations délicates"

Néanmoins, "la sensibilité de la substance" rend les opérations de récupération des hydrocarbures et de réparation "délicates", précise la préfecture. "Elles se poursuivront par conséquent probablement sur plusieurs jours". C'est la société exploitante, Trapil, qui s'en charge.

La préfecture s'est en revanche montrée rassurante quant à une éventuelle pollution de l'environnement proche : "Les analyses réalisées par l'Agence régionale de santé (ARS) sur le captage d'eau de la Crea voisin démontrent une absence de pollution de l'eau. D'autres analyses continueront d'être conduites dans les jours à venir". Parallèlement, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement "considère qu'il n'y a pas eu non plus d'atteinte à la biodiversité du terrain".

La zone reste fermée au public, précise enfin la préfecture.