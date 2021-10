Caen. (Re)découvrez la célèbre Abbaye-aux-Dames

C'est un des monuments phares de la ville de Caen : l'Abbaye-aux-Dames. En effet, ce célèbre monastère normand situé à l'est de la ville représente un symbole historique fort pour les habitants. Connue en partie pour son église abbatiale de la Trinité, l'Abbaye abrite depuis 1083 le tombeau de Mathilde de Flandre, duchesse de Normandie, reine d'Angleterre et épouse de Guillaume Le Conquérant. Aujourd'hui, l'édifice s'explore de diverses manières : visite-enquête, visite théâtralisée ou visite classique… La Région Normandie s'engage à relater et raconter l'Histoire de ce monument au grand public.

Quelles sont les origines de l'Abbaye ?

Stéphane Bern s'est rendu à l'Abbaye-aux-Dames il y a maintenant quelques semaines, le jeudi 12 juin dernier et ce, afin de se focaliser sur l'histoire de Guillaume le Conquérant. En effet, l'Abbaye-aux-Dames regorge d'Histoire et celle-ci puise son origine au XIe siècle. Mathilde de Flandre et son mari fondent vers 1060 ce monastère pour des raisons principalement politiques. Il abrite jusqu'à la Révolution française des religieuses bénédictines. A la suite de cette période, les bâtiments conventuels deviennent tour à tour une caserne, un dépôt de mendicité, un Hôtel-Dieu, puis un hospice, en 1908. Ils seront restaurés à partir de 1984, afin d'accueillir quelques mois plus tard les services de la Région Normandie. Cette dernière est à l'origine de nombreux projets, tels que des visites dites "enquêtes" et "théâtralisées".

Visite-enquête :

"Trésor perdu en Abbaye de Normandie"

La Région Normandie propose au public de se mettre dans la peau d'un détective le temps d'une soirée. Cette enquête permettra de susciter la curiosité des participants, qui partiront à la recherche d'indices. Un objet légendaire ayant appartenu à Guillaume Le Conquérant a disparu. De nombreuses questions se superposent : A-t-il pu être volé ? S'est-il perdu ? Qu'est-il devenu ?

Visite théâtralisée :

"Sur les pas de Charlotte Corday"

Outre les enquêtes, le théâtre est également mis à l'honneur. L'Abbaye-aux-Dames invite son public pour une visite théâtralisée. Celle-ci se déroule telle une promenade et vous transporte au cœur du XVIIIe siècle. Ici, le public partira alors à la découverte de Charlotte Corday, arrivée à l'âge de 14 ans afin d'y être éduquée jusqu'à sa majorité. C'est finalement huit années qu'elle passera au sein du monastère. Cette balade historique plonge le public au cœur d'une période révolutionnaire.

Pratique. Abbaye-aux-Dames ouverte de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures, du lundi au vendredi (de 14 à 18 heures le week-end). Visite guidée possible tous les jours, de 14 h 30 à 16 heures. Visite-enquête : les jeudis 2, 23 juillet et 13 août, de 21 heures à 22 h 30. Visite théâtralisée : les jeudis 9, 30 juillet et 20 août, de 21 heures à 22 h 30. Réservation et informations : 02 31 06 98 45 ou abbayeauxdames@normandie.fr