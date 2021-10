La Petite maison dans la prairie au cinéma

Réalisateur des comédies Délire express et Votre majesté, David Gordon Green aurait jeté son dévolu sur La Petite maison dans la prairie. Ce cycle de romans signé Laura Ingalls est devenu archi populaire à travers le monde depuis son adaptation TV portée par Michael Landon et Melissa Gilbert, entre 1974 et 1983.



Derrière The Truman Show ou The Social Network, Scott Rudin produira ce long métrage consacré à la vie d'une famille de pionniers américains à la fin du XIXe siècle. Abi Morgan, auteure de La Dame de fer, rédige le scénario du long métrage.



Revoir le générique de La Petite maison dans la prairie version TV ci-dessous :