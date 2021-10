Passée la période estivale, la préfecture maritime de Cherbourg a dressé le bilan de sa campagne de sécurité en mer.

Et c'est plutôt positif puisque les autorités comptabilisent un peu moins d'opérations de secours que l'an passé. Reste qu'ils sont tout de même intervenus plus de 290 fois cet été et que 6 personnes ont trouvé la mort en mer.

Certains cas de figure sont toutefois en augmentation. Les précisions d'Alexis Edme, responsable communication à la préfecture maritime.