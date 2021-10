La Perrière. Covid-19 : le Quai des livres double ses ventes sur Internet

Durant la période du confinement lié au Covid-19, les Français ont lu en moyenne 2,5 livres. Plus d'un Français sur 10 a dévoré plus de sept ouvrages. Dans l'Orne, le site de vente en ligne de livres d'occasion Quai des livres a vu ses ventes doubler.

Un stock de 50 000 livres

Quai des livres, c'est une tranche de vie de Charles Delaunay, ingénieur informatique dans une grande entreprise parisienne, qui a décidé, il y a cinq ans, de tout plaquer, de venir s'installer dans sa résidence secondaire près de La Perrière (Belforêt-en-Perche), dans le Perche. Il a alors acheté un gros stock de 16 000 livres d'occasion et il a monté son entreprise, familiale et indépendante, de vente de livres d'occasion sur Internet. De salons du livre en vide-greniers, le stock atteint désormais les 50 000 bouquins, tous triés, référencés, puis entrés un à un sur le site internet Quai des livres. " Beaucoup de gens veulent que les livres qui ne servent plus à rien chez eux vivent une seconde vie, le marché du livre se réinvente", explique ce libraire pas comme les autres. "Avec le Covid, les Français veulent encore plus redonner du sens à leurs achats, respecter davantage l'environnement. En donnant une seconde vie aux livres, je suis dans ce mouvement", explique-t-il, déplorant que "chaque année en France, plus de 140 millions de livres invendus sont détruits par les éditeurs". Un invraisemblable gâchis…

Les livres partent aux quatre coins de la planète

Cette seconde vie des livres permet à Charles Delaunay d'en vendre d'occasion à partir d'1,50 euro, "un bon livre de poche qui n'a été lu qu'une fois se revend à un peu moins que la moitié de son prix neuf", précise-t-il. Son site web propose un large choix de polars, romans, littérature française, qui, au départ du village Percheron, partent aux quatre coins de la planète. "85 % en France", explique-t-il, "mais aussi dans les pays francophones comme la Belgique ou la Suisse, et parfois beaucoup plus loin, comme au Canada, en Afrique francophone, et jusqu'en Inde, où résident pas mal de francophones". Le libraire propose même une "sélection de lecture" et, contrairement aux sites de mastodontes d'Internet, il est possible d'avoir un contact direct avec lui, par mail ou directement sur son téléphone portable. Pratique, en cas d'hésitation dans votre choix de lecture ou pour le suivi de votre commande : "C'est moi qui ai sélectionné, emballé, envoyé vos livres !" Autre particularité : vos coordonnées ne sont pas revendues et vous n'êtes pas victimes de spams de la part du Quai des livres.

Parmi les dizaines de milliers de références, il y a forcément le bouquin que vous recherchez !