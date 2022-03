Manche. Un plateforme pour le commerce local mise en place à Coutances

Amalocal, le nom est une sorte de clin d'œil au géant ayant donné l'un de ses A au Gafa, mais "la comparaison s'arrête là", indique Fabien Gabriel, le fondateur d'Amalocal à Coutances. Grâce à lui, le confinement a fait naître une plateforme qui pourrait rassembler les agriculteurs, artisans, commerçants et producteurs locaux, à Coutances ou ailleurs en Normandie, L'objectif est simple : ouvrir un marché de plus en plus fréquenté à des acteurs locaux qui n'ont pas forcément l'habitude de s'en servir et ainsi leur ouvrir de nouvelles perspectives économiques, en valorisant le savoir-faire de ces professionnels.

