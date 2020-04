Valognes. En pleine pandémie, une grève contre des suppressions de postes à l'hôpital

La Fédération autonome de la fonction publique hospitalière (FAFPH) a dénoncé, vendredi 24 avril 2020, des suppressions de postes à l'hôpital de Valognes (Manche) depuis le 1er avril "en plein Covid".

La FAFPH et la CGT ont appelé, en conséquence, à une grève illimitée à partir de vendredi minuit dans les deux services de soin de suite et de réadaptation (SSR) concernés de cet hôpital, a indiqué à l'AFP Éric Labourdette, secrétaire général de la FAFPH de l'hôpital de Cherbourg, qui a une antenne à Valognes. "Au 1er avril, en plein plan blanc, en plein état d'urgence, en plein Covid, la direction supprime des postes alors que le gouvernement a bien dit qu'on arrêtait le Copermo", s'est exclamé le syndicaliste.

Le 6 avril, Édouard Philippe avait annoncé que le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (Copermo), était suspendu. Selon Éric Labourdette, les deux services de 28 lits chacun ont chacun perdu au 1er avril 1,26 poste d'infirmière et 2,27 postes d'aides-soignants.

Et ces suppressions de poste sont confirmées dans les plannings de mai, selon lui. "Ce n'est juste pas possible. On se retrouve en effectif du dimanche. L'infirmière se retrouve seule pour les soins entre 6 h 30 et 8 heures et entre 16 heures et 21 heures. Ils sont obligés de coucher les patients, ce qui demande du personnel en raison du poids, à 16 heures", a ajouté le syndicaliste. Selon lui, le personnel est d'autant plus sollicité que les patients, dont certains post-Covid, n'ont "plus de visites" du fait du confinement.

D'après Éric Labourdette, toutes les personnes des services concernés seront grévistes les jours où elles travaillent. Une grève qui reste cependant symbolique puisque le personnel est réquisitionné dans le cadre du plan blanc. Sollicitée par l'AFP, la direction de l'hôpital n'avait pas donné suite vendredi en fin d'après-midi.

Le Copermo prévoit pour l'hôpital de Cherbourg 200 suppressions de postes (sur 2.300 agents) en quatre ans à compter de 2020, selon le syndicaliste pour qui "ce n'est pas comme ça qu'on va faire face à nos 80 millions d'euros de déficit".

Avec AFP