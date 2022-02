Seine-Maritime. Des produits locaux livrés chez soi : le succès de la start-up Bulkee

La plateforme Bulkee a vu le jour en début d'année, sur l'idée de Vincent Rouxel et Dimitri Le Hénaff, deux étudiants en dernière année à Neoma business school, l'école de commerce à Rouen. Ce site permet d'acheter des produits frais, comme des fruits et des légumes, qui sont essentiellement locaux ou, à défaut, achetés au Marché d'intérêt national de Rouen.

Livraison à domicile

Mais la survenue de l'épidémie de coronavirus a bousculé les plans de la jeune start-up. "Notre business model, au début, c'était de la livraison dans des points relais qui sont des commerçants locaux, explique Vincent Rouxel. Nous en avions une dizaine, sauf qu'il s'avère qu'avec le confinement, il y en a certains qui ont fermé et nous nous sommes dit que, pour éviter que les gens ne sortent trop, nous allions passer à la livraison à domicile."

Et le succès est là. Les deux fondateurs passent une bonne partie de leur journée à effectuer les livraisons au domicile des clients : "Nous avons un camarade qui vient nous aider et là, on va essayer de recruter des livreuses car ça devient très compliqué."

Retours positifs

Vincent Rouxel regrette ainsi de ne pas avoir le temps de développer des idées qu'il a pour développer Bulkee. "On souhaiterait mettre en avant des paniers où tous les produits sont déjà prédéfinis pour simplifier les courses des clients", explique-t-il.

Par rapport aux estimations de business plan que les deux étudiants avaient réalisées, "on a multiplié par 10 ou par 15", souligne Vincent Rouxel qui est satisfait aussi des retours positifs de la part des clients.