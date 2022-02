Confinement. L'écho des réseaux #17 : les contenus qui font du bien

Au 37e jour du confinement, Internet et les réseaux sociaux n'arrêtent toujours pas de nous surprendre.

À mesure que le déconfinement se rapproche, personnalités connues et simples citoyens tentent le tout pour le tout : challenges, danses sur TikTok, montages, mèmes… pour nous faire rire, toucher notre corde sensible et nous rappeler que la solidarité perdure. Allons-y !

Un petit coucou pour la caméra

Un Normand, venu du Havre, est parti à la rencontre de ses proches… avec un drone ! Il partage cette vidéo pleine de moments de vie, de sourires et de plan larges sur la belle ville du Havre.

Du basket au couvent

Des sœurs du couvent de San-Leandro à Séville, au sud de l'Espagne, s'octroient une petite partie de basket, non pas pour faire passer le temps, mais pour faire une pause ! Les religieuses ont troqué leur production de bonbons contre celle de masques, pour participer à la lutte contre le Covid-19.

Dans un couvent à Séville, des Sœurs, elles aussi confinées, se sont mises au basket pour faire passer le temps 🏀#ConfinementJour32 #Covid_19pic.twitter.com/2XAR8kKbUb — Antoine Llorca ⭐️⭐️ (@antoinellorca) April 17, 2020

"On ne sait plus quoi faire pour s'occuper"

Vraiment, dans cette vidéo : il y a tout. L'imagination, le comique de répétition, l'espièglerie. Et une histoire haletante d'un lapin de Pâques poursuivi par le chasseur. Et une mère visiblement usée des blagues de sa progéniture.

La daronne elle est entrain de donner un cours en visioconférence 😭😭😭😭 pic.twitter.com/X34vYLCHBp — 𝑀𝑖𝑟𝑖𝑎𝑚 🇲🇦 (@snkm_) April 16, 2020

Un logo dans le ciel

Vous savez, la planète qui apparaît au début de la plupart des films, eh bien, comme l'explique cet internaute : "Grâce à la diminution de la pollution, le ciel est si clair ! Je peux désormais voir le logo Universal." Mention spéciale pour le montage !

Due to less air pollution the sky is so clear ! I can see the Universal logo ! pic.twitter.com/EqiqIDL4JJ — Romain Revert (@romainrevert) April 13, 2020

Un film en confinement

Le coup de génie du jour ! L'acteur Pio Marmaï s'est lancé dans un projet plutôt loufoque, à son image : créer un film avec les moyens du bord et en confinement. Il est accompagné par Renaud Barrat, producteur. Le pitch est digne des grosses productions américaines. Son nom ? Ultime Vengeance II. Et rien que pour le making-of, on a hâte de le voir.

Le Ballet de l'Opéra de Paris confiné

Les danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris sont eux aussi confinés, mais n'arrêtent pas de danser, pour le plus grand plaisir de nos yeux. Dans la baignoire, dans le jardin, dans le salon, dans le bureau, avec leurs enfants, au coucher du soleil, sur la moquette, sur le balcon ou sur le lit, grâce, beauté et inventivité au rendez-vous de cette magnifique vidéo, ayant pour but de remercier le personnel soignant.

Une chanson pour vos co-confinés

Vous êtes confinés ? Vous voulez faire une chanson pour vos co-confinés ? Inspirez-vous de l'humoriste Freddy Gladieux.

4ème semaine de confinement ⏳ pic.twitter.com/2g5MNKVY4G — Freddy Gladieux (@FreddyGladieux) April 15, 2020

Un anniversaire confiné

Un petit peu de montage et le tour est joué pour vous autopersuader que votre anniversaire confiné n'a pas été un désastre…