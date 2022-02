[Témoignage] Alençon. Xavier Rocton, infirmier-urgentiste et photographe à l'hôpital

Dans les années 1980, il a d'abord débuté comme ambulancier dans le privé à Alençon, puis il a poursuivi ce métier, mais au Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) de l'hôpital. Puis il a repris ses études et depuis 1993, Xavier Rocton est infirmier. 11 ans passés aux urgences, cinq ans au Smur du CHICAM, le Centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers.

Aujourd'hui, comme beaucoup de ses collègues, il est actuellement confronté 12 heures par jour aux patients victimes de la pandémie de Covid-19. "Le plus éprouvant, c'est notre méconnaissance du virus, explique-t-il, mais aussi le fait de devoir se protéger en permanence. Le masque, les gants, la sur-blouse, et bien sûr la douche avant de rentrer à la maison..."

"Montrer notre travail au grand public"

Mais derrière le masque, Xavier Rocton est aussi un fervent passionné de photographie et face à l'épidémie de coronavirus, il a décidé d'allier son métier et sa passion. Il a réalisé une série de photos au sein du centre hospitalier. Auprès des malades du coronavirus, mais aussi dans les différents services "qui continuaient de fonctionner pendant l'épidémie" sur les deux sites du centre intercommunal, à Alençon et à Mamers, dans la Sarthe. "C'est une sorte de constat pour montrer notre travail du quotidien au grand public, explique l'infirmier. Je ne pensais pas que ma vidéo allait aussi bien fonctionner", se réjouit le photographe, fier de ses plus de 6 700 vues sur Internet.

Une vidéo confectionnée avec ses photos "dans le respect des patients et de mes collègues. Mais aussi du confinement", précise Xavier Rocton. "Je voulais montrer la réalité de l'intérieur. Des situations auxquelles le grand public n'imagine pas que nous puissions être confrontés, les mêmes que dans le grand Est ou en région parisienne, même si elle sont moins nombreuses ici. J'ai fait un travail en tant que passionné, montrer ce que les soignants ressentaient, leur regard veut tout dire malgré notre impuissance. On essaie de faire pour le mieux."

Bientôt une exposition ?

Avec ses photos, Xavier Rocton a composé une vidéo : "Elle est illustrée en musique par un compositeur que j'ai rencontré sur Internet", avance-t-il. Et quand on évoque son prochain projet, il parle d'une exposition au sein du CHIC avec toutes les photos qu'il a prises dans les différents services du centre hospitalier "parce qu'il y a deux facettes, le service réservé au Covid, mais aussi tous les autres services qui continuent de fonctionner pendant ce temps-là". Ce projet se concrétisera peut-être, "mais on en reparlera après la fin de l'épidémie". En attendant, le photographe réajuste son masque. Il repart pour 12 heures de service, prendre soin des malades du coronavirus.