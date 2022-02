Flers. Confinement : le numérique au secours des médiathèques à l'agglo

Faut-il y voir un changement des habitudes ? Depuis le début du confinement, les connexions à la plateforme numérique des médiathèques de Flers'Agglo sont multipliées par 5.

Depuis mi-mars avec le confinement, les médiathèques sont fermées, impossible d'y emprunter un livre pour occuper le temps. Sur Flers'Agglo, 68 573 livres, dont 5 000 pour les jeunes lecteurs, plus de 5 000 bandes dessinées, mais aussi des dessins animés et 9 365 films sont désormais disponibles via Internet, ainsi que 1 572 programmes de savoir et plus de 1 600 titres de la presse en ligne. Cette possibilité avait été mise en service à Flers, Briouze et La Ferté-Macé en décembre 2019, "mais la consultation numérique du réseau des médiathèques a été multiplié par 5", explique Coralie Miachon-Desmonts, directrice du réseau des médiathèques de Flers'Agglo. "Depuis mardi 14 avril, l'accès est gratuit pour tous les habitants de l'agglo, il est payant pour tous les autres", précise la directrice culturelle : "il suffit d'aller sur l'onglet de pré-inscription en ligne du site des médiathèques".