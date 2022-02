Caen. La Ville lance une plateforme en ligne pour les commerces de proximité

Mercredi 15 avril, la Ville de Caen a annoncé qu'elle allait mettre en place une plateforme en ligne pour accompagner les commerces de proximité en cette période de crise. "C'est le même principe que le click & collect. Le commerçant regroupe sa livraison, ce qui lui évite des frais supplémentaires et le client vient chercher sa commande", explique Joël Bruneau.

Cinq lieux publics de livraison

Une trentaine de producteurs locaux s'est inscrite sur la plateforme produitslocaux.caen.fr, qui sera opérationnelle samedi 18 avril. Les consommateurs pourront commander en ligne et, en lien avec le commerçant, trouver un terrain d'entente sur le jour de la livraison qui se fera le mardi ou le jeudi (de 9 h à 12 h) dans l'un des cinq points de livraison de la ville de Caen "sur le parking de la maison de Quartier de Venoix, du Chemin Vert, sur la place Champlain à la Pierre Heuzé et au niveau du parc Claude-Decaen. Le cinquième sera sur l'esplanade de l'hôtel de ville". Ce dispositif est destiné à tous les commerçants locaux et pas uniquement dans le secteur alimentaire.