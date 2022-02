Rouen. Face à l'interdiction des marchés, deux points de retrait mis en place 

Pour continuer à consommer local et soutenir les producteurs du territoire alors que la plupart des marchés sont interdits depuis quelques semaines, la Ville de Rouen met en place un drive, c'est-à-dire un point de retrait de marchandises. Il s'agit de faciliter le retrait de produits commandés auprès de producteurs et maraîchers habituellement présents sur les marchés rouennais.

Commandes par téléphone

Deux lieux sont mis en place et opérationnels dès jeudi 16 et samedi 18 avril : cours Clémenceau (derrière le Conseil départemental) le jeudi entre 8 heures et 14 heures et le parking du complexe sportif Saint-Exupéry (impasse Gaumont) le samedi entre 8 heures et 14 heures.

Il s'agit uniquement de points de retrait. Les commandes doivent être passées auparavant par téléphone auprès des producteurs participants dont la liste est disponible sur le site de la Ville de Rouen. Ce sont les producteurs qui fixent les horaires de récupération des commandes.

Les paiements se font uniquement par chèque ou carte bancaire.