Normandie. "L'objectif est de réaliser 2 500 tests dans les prochains jours"

Dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement voudrait augmenter les capacités de prélèvements afin de multiplier les tests. En Normandie, sept laboratoires sont déjà capables de réaliser des prélèvements aujourd'hui, "environ 600 par jour, mais on sera capable de passer à 1 000 très vite", estime Christine Gardel, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, ce vendredi 10 avril. Pour pouvoir rapidement augmenter le nombre de tests, les laboratoires départementaux vont entrer en jeu : le laboratoire agro-vétérinaire sur la Seine-Maritime et Labéo, implanté dans l'Eure, la Manche, le Calvados et l'Orne.

"Ces laboratoires ne feront que l'analyse. Ils ne sont pas compétents pour l'interprétation médicale", précise Christine Gardel. Ils vont donc conventionner avec des établissements de santé : Labéo avec le CHU de Caen et le labo agro-vétérinaire avec le centre Becquerel. L'ARS demandera ensuite aux préfets concernés de prendre un arrêté afin d'autoriser ces laboratoires à lancer les tests, probablement la semaine prochaine. "Notre objectif est d'en faire 2 500 dans les prochains jours", table la directrice générale.

Cela permettra notamment de tester davantage le personnel et les résidents des EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), des établissements médico-sociaux, des centres de déferrement associés aux Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Des kits pour les EHPAD

Pour les EHPAD, l'ARS va affiner sa stratégie de dépistage en début de semaine prochaine. "L'enjeu, c'est d'abord d'éviter que le virus entre dans les structures où il n'y a aucun cas détecté." Dans ce cas, tout personnel qui présenterait des symptômes du Covid-19 serait testé, en dehors de l'établissement. Les autres personnels le seront également, de façon à évincer les personnels atteints.

Dans les 99 EHPAD qui ont déjà signalé au moins un cas de coronavirus, une unité spéciale pour les malades est montée. "On sera peut-être amenés à tester les résidents pour savoir s'ils doivent l'intégrer aussi, ainsi que les personnels", indique Christine Gardel. "Nous avons préparé des kits de prélèvement et des kits de masques et blouses pour les attribuer aux EHPAD qui déclarent un cas."

En cas de personnel infecté, il devra être remplacé. L'ARS utilise la plateforme Medgo, pour mettre en relation les établissements et les aides-soignants, médecins, infirmiers, cuisiniers ou encore agents d'entretien volontaires. "Au 9 avril, 31 demandes avaient été réalisées."