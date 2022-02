Caen. Un vidéaste créé une série avec les personnages de Toy Story

Comme pour beaucoup, son activité de vidéaste s'est stoppée du jour au lendemain en raison du confinement. Un matin, en se levant, Damien Lemennais, plutôt connu sous le nom DLMNS et comme vidéaste pour le carnaval de Caen, a regardé ses deux jouets, Woody le cow-boy et Buzz l'Eclair, installés sur une étagère de sa chambre.

Mission impossible sans ses frères

Une idée lumineuse a germé. Il a décidé de faire vivre ces célèbres figurines du dessin animé Toy Story et de les mettre en scène dans une web-série.

Une histoire d'enfance qui prend vie

"Il fallait que j'occupe mes journées car tous mes projets sont en stand-by, explique-t-il. J'ai donc lancé cinq épisodes." Chaque épisode dure en moyenne entre deux et trois minutes. "Je voulais à tout prix garder un format court. Les gens attendent la suite." Le premier épisode s'appelle "Confinement", le deuxième "La clef" et le troisième "Mission impossible". La première étape a été pour lui de trouver un fil conducteur, un "synopsis" comme l'appelle ce vidéaste. Il a voulu surfer sur l'actualité pour en faire une série accessible à tous, enfants comme parents. "Woody et Buzz constatent que leur famille ne respecte pas le confinement. Ils ont une mission : les enfermer dans la maison en prenant la clé le temps que le virus est là", sourit Damien, plein d'entrain. Mais pour la réalisation, rien n'a été simple.

Pour la réalisation : il filme et ses frères font bouger les jouets

C'était même un vrai exercice pour ce professionnel. "C'est assez physique car il faut être au sol pour être à la hauteur des jouets (ils mesurent entre 30 et 50 cm, NDLR), explique Damien. Mes frères, Sébastien et Christopher font les voix et font bouger les personnages." Il faut compter une journée et demie de travail, entre le tournage, le doublage et le montage de la vidéo.