Caen. Pendant le confinement, ils courent et certains… pour la première fois !

Dans certaines villes de France, des arrêtés municipaux ont été pris pour interdire la pratique d'une activité physique entre 10 heures et 19 heures. C'est par exemple le cas à Paris ou encore aux Grandes-Ventes dans le pays de Bray en Seine-Maritime. Pour l'heure à Caen, aucun arrêté n'a été pris en ce sens et on croise encore quelques joggeurs, notamment autour de la Prairie, un spot très convoité pour la course à pied.

Pour certains, comme Hakim, le confinement n'a rien changé : c'est une demi-heure de sport tous les jours. "C'est assez court, mais cela permet de s'aérer l'esprit."

Hakim court tous les jours dans un rayon d'un km autour de chez lui

Agathe, elle profite du beau temps pour tester les machines du parcours santé situées autour de l'hippodrome.

Agathe profite des machines du parcours santé au soleil

Parmi ces sportifs, on retrouve aussi Stéphane. "J'avais arrêté de courir depuis vingt ans à peu près !" D'habitude, c'est sur son vélo ou à la piscine qu'il passe son temps.

Stéphane a repris la course à pied pendant le confinement

Il espère que le maire de Caen ne va pas prendre d'arrêté. Célia quant à elle est indifférente.