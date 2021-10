Mort à Dachau le 24 janvier 1945, l’illustre résistant caennais, élu six fois député et plusieurs fois ministre, avait notamment refusé les pleins pouvoirs au Mal Pétain. Rassemblés en sa mémoire, anciens déportés, députés, officiels et membres de l’Amicale du camp de Dachau ont entonné le chant des déportés et déposé des gerbes.