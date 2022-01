Le Havre. La gendarmerie met en place le dispositif "Tranquillité commerce et entreprises"

Alors que de très nombreuses entreprises ont été obligées de fermer leurs portes à cause du confinement pour lutter contre le Covid-19, la Chambre de commerce et d'industrie Normandie‬⁩ et la gendarmerie de Seine-Maritime mettent en place un dispositif similaire à "Tranquillité Vacances", mais pour les entreprises et les commerces : le dispositif "Tranquillité Commerce et Entreprises". Une attention particulière sera portée lors des patrouilles de surveillance. Les chefs d'entreprise peuvent remplir une demande via un questionnaire accessible depuis les réseaux sociaux de la gendarmerie de Seine-Maritime.