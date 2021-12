Falaise. Municipales : une première femme à la tête de la Ville ?

Il y a ceux pour qui le taux d'abstention a porté défaut et ceux pour qui il a été profitable. Clara Dewaële-Canouel fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Candidate pour la première fois à la tête de la Ville de Falaise, elle s'est démarquée avec 48,5 % des voix dès le premier tour des municipales. La vice-présidente du Département du Calvados et ex-maire de Crocy modère son discours : "C'est une satisfaction, mais je peux comprendre que certains électeurs n'aient pas voulu se rendre aux urnes. Aujourd'hui, je suis plus concernée par la situation sanitaire que les élections." Le second tour laissera place à un duel avec Hervé Maunoury (43,7 % des voix) puisque Michel Langevin a obtenu seulement 7,8 % des suffrages. Sauf si le second tour laisse place à union…

Retrouvez les résultats des élections municipales en Normandie, commune par commune.