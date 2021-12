Mondeville. Hélène Burgat remporte aisément le premier tour des municipales

Le dimanche 15 mars, Hélène Burgat a remporté aisément le premier tour des élections municipales à Mondeville. Le maire sortant, élu depuis 2008, part donc pour un troisième mandat, en ayant obtenu 56,97 % des voix. En laissant derrière elle la gauche de Joël Jeanne (22,92 %), l'écologiste Jérôme Hommais (22,92 %) et surtout le Rassemblement national de Chantal Henry (9,04 %), elle peut donc avoir le sourire. "Je ne m'y attendais pas, c'est un beau score", tout en restant mitigée au vu du contexte dans lequel s'est déroulé ce scrutin. "Ce n'est pas une victoire que l'on fête. C'est la première fois que c'est si amer", a-t-elle déclaré. "Le fait d'être élue me donne surtout une légitimité pour gérer le mois qui arrive, qui va être extrêmement difficile."

