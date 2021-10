Tentez le casting de Koh-Lanta sur TF1

Alors que la douzième édition de Koh-Lanta arrivera dans quelques semaines sur TF1, Adventure Line Productions ouvre déjà les castings du volet suivant. Les aventuriers dans l'âme peuvent se rendre sur le site de de la boîte de productions, Alp.tv/kohlanta, pour s'inscrire en ligne ou par courrier.

La prochaine saison de Koh-Lanta arrivera très prochainement sur TF1. Tournée en Malaisie avec vingt candidats et Denis Brogniart, cette nouvelle salve marquera le retour du vote noir et du collier d'immunité, des règles introduites l'année dernière, et autorisera la double élimination d'aventuriers lors d'un même conseil.