Municipales à Caen. Joël Bruneau élu dès le premier tour

C'est dans un contexte inédit que le maire sortant Joël Bruneau a été réélu maire de Caen ce dimanche 15 mars. Alors que le taux de participation n'était que de 38,35 % à Caen (soit 20 points de moins qu'en 2014) à cause de la pandémie du coronavirus, Joël Bruneau a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Avec 50,79 % des voix, il est directement élu maire sans passer par le second tour. "Je ne m'attendais pas à faire plus de 50 % dès le premier tour, a-t-il déclaré en direct sur notre antenne. Mais dans ce contexte catastrophique, on a du mal à se réjouir et savourer." Derrière lui arrive la liste Caen Ecologiste et Citoyenne menée par Rudy L'Orphelin (25,57 % des voix). Gilles Déterville, tête de liste de Caen au cœur complète le podium (9,3 % des voix). En quatrième position, on retrouve Aurélien Guidi (divers gauche, 5,29 %), Isabelle Gilbert ; tête de liste du Rassemblement National en cinquième position (5,28 %), La France Insoumise de Philippe Velten en sixième position (2,65 %) et en septième et dernière position Pierre Casevitz, de Lutte Ouvrière (1,12 %).

