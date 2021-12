Orne. Bilan des urnes au soir du premier tour

À Alençon, le député DVG Joaquim Pueyo est en tête (34,94 %) devant Sophie Douvry (22,97 %). Le maire sortant Emmanuel Darcissac n'arrive qu'en 3e position avec 20,09 %. "C'est un échec et il faut l'assumer", a déclaré Nicolas Bouché, référent départemental dans l'Orne de LREM. Pascal Mesnil arrive avec 15,81 % et Olivier Toussaint avec 6,18 %.

Nombreuses primes au sortant

Yves Goasdoué est réélu dès le 1er tour à Flers avec 56,4 %, devant Jean-François Brisset (37,84 %) et Lutte ouvrière (5,76 %). Ce sera le 4e mandat d'Yves Goasdoué à la tête de la mairie. À Argentan, le maire sortant DVG Frédéric Léveillé est en ballottage favorable avec 43,41 % devant Jean-Louis-Carpentier (26,41 %), Karim Houllier (22,56 %) et Romain Barelle pour le RN qui ne fait que 7,59 %, là ou le FN avait fait 20 % en 2014. À L'Aigle, le maire sortant Philippe Van Hoorne est en tête (46,49 %) devant le DVG Serge Delavallée (38.69 %) et le RN Gérard Latinier (14,82 %). La réélection à Vimoutiers de Guy Romain (64,7 %), devant Sébastien Gourdel (35,3 %) qui a annoncé arrêter la politique ce soir du 1er tour.

À La Ferté-Macé la gauche pourrait perdre la Ville au second tour, après un premier tour où tout se tient dans un mouchoir de poche avec Michel Leroyer qui est en tête (41,59 %) devant José Collado (41,39 %) et Yves Robillard (17,02 %).

Retrouvez ici les résultats des élections municipales.