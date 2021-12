Dieppe. Municipales : quatre listes pour faire face au maire sortant

Cinq listes s'affrontent au premier tour des élections municipales à Dieppe. La cité balnéaire d'un peu moins de 30 000 habitants est notamment surnommée la ville aux quatre ports, avec une grande partie de l'activité autour de la pêche, du port de commerce, du terminal transmanche et de son port de plaisance. En 2014, Sébastien Jumel avait largement remporté l'élection dans une triangulaire au second tour (50,37 %) face à une liste d'union de la droite, portée par André Gautier (35,07 %) et une liste divers gauche de Bernard Brebion (14,55 %).

Les candidats en 2020, par ordre alphabétique :

Louis-Armand de Béjarry, parachuté par le Rassemblement national

C'est le nouveau venu en terre dieppoise. Le secrétaire général des élus Rassemblement national au Conseil régional de 41 ans assume son statut de parachuté. Il est conseiller municipal sortant de la ville de Maubeuge dans le Nord. Arrivé il y a trois ans en Seine-Maritime, il assure s'être pris de passion pour la ville. Le candidat fait campagne sur les thématiques habituelles de son parti et propose notamment d'augmenter les effectifs de la police municipale avec des patrouilles la nuit. Il reconnaît cependant que "Dieppe est loin d'être un coupe-gorge", mais il entend lancer un "grand plan municipal de lutte contre les violences domestiques". Le candidat propose également la création d'une mutuelle municipale et la baisse progressive de la fiscalité locale sur six ans.

Louis-Armand de Béjarry est le candidat du Rassemblement national. - Pierre Durand-Gratian

Dominique Garçonnet

C'est le nouveau en politique du scrutin. À 59 ans, Dominique Garçonnet est le gérant d'une société immobilière. Il a aussi présidé la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe de 2010 à 2017. Un poste qui lui donne "une bonne connaissance du territoire" et qui guide son programme vers l'attractivité et le développement économique. "On perd des habitants, des entreprises et on a le taux d'endettement le plus élevé de Normandie pour une ville de cette strate", explique-t-il, annonçant vouloir "baisser l'imposition qui fait fuir les habitants et les entreprises". Dominique Garçonnet veut attirer les start-up et les entreprises de nouvelles technologies en développant la "smart-city", la ville connectée qui va faire "revenir des jeunes cadres".

Le candidat propose aussi de revégétaliser la ville en réhabilitant le parc François-Mitterand derrière la mairie et en réaménageant le front de mer. "Nous voulons refaire les pelouses en supprimant les traverses, supprimer la circulation et le stationnement côté mer et développer les pistes cyclables."

Dominique Garçonnet est à la tête de la liste sans étiquette, Dieppe, une ambition nouvelle. - Pierre Durand-Gratian

André Gautier, liste sans étiquette "Aimer Dieppe"

Il aime à dire qu'il est le "seul Dieppois" en course. André Gautier, 54 ans, est contractuel dans la fonction publique territoriale auprès du directeur général des services de la Région Normandie. Il est aussi conseiller municipal d'opposition à Dieppe et vice-président du Département de Seine-Maritime. Déjà candidat en 2014, il entend "incarner l'alternance", même s'il n'a pu trouver un accord avec Dominique Garçonnet au premier tour.

Au cœur des priorités du candidat, le développement du tourisme "qui a été négligé" ou encore la propreté de la ville et la mise en valeur du patrimoine.

André Gautier propose aussi la création d'un grand parking "de dissuasion" près de la gare avec un relais assuré par la navette électrique, pour freiner le stationnement sur le front de mer. Il dénonce également le manque de médecins et propose d'en salarier en centre-ville au sein d'une maison de santé.

André Gautier porte la liste Aimer Dieppe. - Pierre Durand-Gratian

Nicolas Langlois, candidat communiste sortant

Il semble bénéficier de la prime au sortant pour ces municipales. À 36 ans, le contrôleur des douanes de profession, Dieppois d'adoption, il est maire depuis 2017, lorsque Sébastien Jumel lui a laissé son siège pour celui qu'il occupe à l'Assemblée nationale. Il se lance pour la première fois comme tête de liste.

Le candidat met en avant le bilan des précédentes mandatures, notamment sur le renouvellement urbain. "Prendre soin de Dieppe" résume les priorités de la liste, avec un axe fort sur la santé. Nicolas Langlois propose ainsi la création d'un "centre de santé en centre-ville" avec des médecins salariés par la ville. Il souhaite également la création d'une mutuelle municipale.

Nicolas Langlois met également en avant des mesures pour l'environnement avec la gratuité des transports en commun pour les moins de 26 ans ou encore le développement des produits locaux et bios au sein des cantines de la ville.

Nicolas Langlois, maire sortant, porte la liste communiste. - Pierre Durand-Gratian

Éric Moisan, la voix des travailleurs

L'enseignant en lycée de 47 ans est candidat pour la deuxième fois comme tête de liste à Dieppe pour Lutte ouvrière. Il était également candidat sur la circonscription aux dernières élections législatives. Éric Moisan fait campagne sur les thématiques habituelles anticapitalistes du parti. "La crise du capitalisme se poursuit et s'aggrave. Il faut que les travailleurs se fassent entendre, fassent entendre le camp de ceux qui font tout dans cette société et sont pourtant attaqués de toute part par le gouvernement Macron et le grand patronat."

Éric Moisan est à la tête la liste Lutte ouvrière. - DR