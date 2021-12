Coutances. Municipales :un duo pour un duel

Après 19 ans et trois mandats, Yves Lamy, maire de la ville depuis 2001, va céder le fauteuil de maire de Coutances. Pour lui succéder, quatre candidats, mais en réalité deux qui se dégagent : les deux conseillers départementaux du canton.

L'un est adjoint sortant : Jean-Dominique Bourdin n'a jamais caché ses ambitions, mais en 2014, alors qu'Yves Lamy voulait déjà se retirer, il n'avait pas réussi à s'entendre avec un autre adjoint ambitieux, Jean-Manuel Cousin. Il a à ses côtés une (petite) partie de la majorité et une partie de l'opposition sortante.

Quant à Jean-Manuel Cousin, lui s'est rangé derrière l'autre conseillère départementale, Anne Harel, Coutançaise de naissance mais élue jusqu'ici à Gratot. La vice-présidente du Conseil départemental de la Manche a le vent en poupe, une bonne partie de la majorité sortante avec elle, et le soutien du futur ex-maire.

Les deux autres listes semblent distancées et devraient se contenter du rôle d'arbitre. Il y a là une liste dite de gauche, soutenue par Europe écologie les verts, le Parti communiste et les Insoumis, celle portée par un enseignant, Jean-Michel Masson et une liste soutenue par le Parti radical, menée par Stéphane Lavalley, ancien maire de Lengronne et arrivé à Coutances, il y a deux ans.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Coutances.