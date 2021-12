Montivilliers. Municipales : Fidelin-Dubost, la revanche

À Montivilliers, la deuxième plus grosse ville de la communauté urbaine du Havre avec plus de 15 600 habitants, les électeurs vont avoir droit à une revanche. En 2014, Daniel Fidelin (LR) s'était imposé au second tour contre Jérôme Dubost (rassemblement de la gauche), alors que la mairie était positionnée à gauche depuis l'élection de Michel Vallery en 1977. Le Front national était également présent au second tour et avait recueilli 10 % des voix. Cette année, les électeurs vont avoir droit à une revanche. Il n'y aura pas deux tours cette fois, juste un duel entre Daniel Fidelin et Jérôme Dubost.

Daniel Fidelin brigue un deuxième mandat avec la liste "Énergies renouvelées". Il est âgé de 72 ans, retraité des assurances. L'homme est vice-président au Havre Métropole, ancien député et ancien maire de Mannevillette (entre 1989 et 2014). Malgré son appartenance aux Républicains, il revendique une liste sans étiquette.

En face de lui : Jérôme Dubost. Il a 44 ans et c'est un fonctionnaire du ministère de la Justice. Il est conseiller municipal depuis douze ans et conseiller départemental sous l'étiquette Union de la gauche PS. Sur la liste "Avec vous pour Montivilliers", des candidats sans étiquette, mais revendiquant des valeurs de gauche, écologistes, solidaires et citoyennes.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Montivilliers.