Tendance Confidences. Sœur Agathe, religieuse et chanteuse

Après un engagement dans une première communauté, Sœur Agathe a répondu à l'appel de l'Évêque pour la création d'une Fraternité nouvelle sur le territoire du Diocèse de Nantes.

Partager sa foi en musique

En plus de sa mission de faire vivre un sanctuaire en plein cœur de la ville, elle compose des chants pour louer et prier. Jeune religieuse pleine d'énergie pour partager sa foi et son engagement, elle anime des veillées de chants et prières. Son premier album est Je te cherche, mon Dieu. L'album Je vous aime, ô mon Dieu sorti en 2019 est le fruit d'une expérience de vie : expérience humaine et spirituelle, expérience de contrastes, expérience saisissante… Quinze ans de vie consacrée, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien !

La foi : clef de voûte de la vie spirituelle

Une expérience du quotidien, où Dieu est fidèle, dans la lumière comme dans le brouillard. Et quelle joie ! Comment Celui que l'on ne peut voir peut ainsi combler tout mon être, infiniment ? Oui, de tout ce que nous pouvons faire, il ne restera que l'amour… et la joie, la joie de vivre un jour en sa Présence, face à face… Cet album est dans la veine du tout premier, tout en étant enrichi des expériences des autres albums, tant du côté des chœurs que du côté des instruments.

