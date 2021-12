Caen. Dans les bureaux de vote, stylos désinfectés, savon et gants

Pour encourager les électeurs à se déplacer aux urnes le dimanche 15 mars, à l'occasion du premier tour des élections municipales, les 56 bureaux de vote de Caen feront l'objet de mesures de prévention face au Covid-19.

Des gels hydroalcooliques et des lingettes désinfectantes seront à disposition du public, ainsi que des personnes tenant les bureaux de vote. Un accès à un point d'eau et du savon seront prévus dans chaque bureau de vote. La mairie assure aussi que les stylos seront régulièrement désinfectés, les tables et isoloirs nettoyés régulièrement. Enfin des gants à usage unique seront même disponibles, pour les électeurs qui le souhaitent ! À Caen, les bureaux seront ouverts de 8 heures à 19 heures.