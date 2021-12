Caen. Démêler le vrai du faux

Il est trop tard pour voter

par procuration

Faux. Si vous êtes absent le jour J, il est encore possible de voter par procuration. Pour cela, il faut se rendre au commissariat ou au tribunal judiciaire avec une pièce d'identité. Vous avez jusqu'à la veille des élections pour le faire, soit le samedi 14 mars. Mais attention : "à Caen, la procuration est envoyée à la mairie, mais dans les autres communes, c'est par voie postale, indique Sylvie Morin, commandant de police. Donc, la veille peut parfois être trop tard !" La personne qui vote à votre place doit être inscrite dans la même commune que vous, pas forcément dans le même bureau.

Je peux voter sans ma carte électorale

Vrai. La carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter. En revanche, il faut pouvoir justifier son identité avec une carte d'identité, un passeport (en cours de validité ou périmé depuis cinq ans maximum), une carte vitale avec photo. Attention, la carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF n'est en revanche plus acceptée. Pour rappel, les bureaux de vote dans le Calvados seront ouverts de 8 à 18 heures et même 19 heures pour les 56 bureaux de Caen.

Au second tour,

il y aura forcément un duel

Faux. Le second tour a lieu, à la condition qu'aucune liste n'ait obtenu la majorité absolue au premier tour, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés. Toutes les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour sont automatiquement qualifiées pour le second. Ainsi, outre un duel, il est possible d'envisager une triangulaire (trois listes) ou une quadrangulaire (quatre listes), sachant que certaines listes qui font au moins 5 % peuvent fusionner entre les deux tours.

Je peux rayer des noms de colistiers

Faux, à une condition : que vous votiez dans une commune de 1 000 habitants et plus. Depuis les dernières élections municipales de 2014, toute annotation sur un bulletin est considérée comme un vote nul. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est dit "plurinominal". Dans ces villages, les électeurs peuvent voter pour une liste ou un candidat individuel et peuvent donc rayer des noms.

Je peux assister au dépouillement

Vrai. Chaque bureau de vote est composé d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire. Dès que le président a prononcé la clôture du scrutin, le dépouillement peut avoir lieu. Il se fait sous surveillance par les scrutateurs recrutés parmi les votants à la mi-journée et en présence des délégués des candidats. Les électeurs peuvent y assister. Les résultats du premier tour ne seront pas dévoilés avant 20 heures le dimanche 15 mars, comme la loi le prévoit.