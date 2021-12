Ouistreham. Seul face à la gauche, Romain Bail veut briguer un deuxième mandat

Trois listes vont s'affronter à Ouistreham, dans le cadre des municipales des 15 et 22 mars prochains. Romain Bail, le maire sortant Les Républicains porte la liste Notre parti, c'est notre ville. Professeur d'histoire-géographie dans une commune limitrophe, "pour ne pas mélanger les genres", il entend briguer, à 35 ans, un deuxième mandat à la tête d'une ville d'un peu plus de 9 000 habitants. Face à lui figure Raphaël Chauvois, présenté sans étiquette, mais dans l'équipe de l'ancien maire PS de Ouistreham. Ce candidat de 48 ans et inspecteur de l'Éducation nationale est tête de liste de Rassembler Ouistreham. La troisième liste Ouistreham, écologiste et citoyenne est celle d'Europe écologie-les verts, portée par Sophie Börner. Professeure de 59 ans, elle s'était déjà lancée dans une campagne en 2017, lors des législatives. Les deux opposants du maire sortant ont annoncé la semaine passée une éventuelle fusion en cas de second tour. Engagé judiciairement dans l'affaire du faux mail du centre franco-britannique, Romain Bail va-t-il contredire ce contexte jugé défavorable ?

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Ouistreham.