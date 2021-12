Rouen. Les dix têtes de liste ont participé au débat de Tendance Ouest

Tous ont répondu présents à l'invitation lancée par Tendance Ouest, le mercredi 4 mars, pour le débat d'avant premier tour diffusé en direct à la radio, de 12 heures à 13 heures. En simultané, quatre autres débats ont également été organisés dans d'autres villes de Normandie par Tendance Ouest (Le Havre, Alençon, Caen et Cherbourg). À Rouen, pour la première fois, les dix têtes de liste sont venues exposer leurs idées. Le débat a été scindé en deux plateaux de cinq candidats, répartis après un tirage au sort.

Des échanges courtois

Que ce soit hors antenne ou lors du débat, les échanges sont restés courtois entre les candidats. Peu d'animosité et parfois quelques rapprochements sur des idées ou des profils, qui laissent présager une certaine union à l'issue des résultats du premier tour, le dimanche 15 mars.

Un sujet a animé les discussions entre les candidats en attendant la prise d'antenne : l'épidémie de coronavirus. Certains se sont serré la main, d'autres non et les têtes de liste ont échangé sur leur attitude à adopter pour la suite de leur campagne, que ce soit lors des tractages sur les marchés ou les réunions publiques. Tous ont, en tout cas, l'envie d'aller jusqu'au bout et de faire campagne jusqu'au dernier jour pour convaincre les électeurs.

