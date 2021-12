Rouen. Le Printemps des poètes investit le parvis de Saint-Maclou

20e édition du Printemps des poètes. Des multitudes d'événements sont organisées partout dans la région pour l'occasion. La magie des mots, et au-delà, va à nouveau gagner le parvis de l'église Saint-Maclou à Rouen. La Factorie avec son directeur artistique Patrick Verschueren et Alain Fleury pour la compagnie Alias Victor ont répondu présent à l'invitation de la Ville de Rouen, pour présenter cet art sous toutes ses formes. Une poésie à écouter dans l'une des trois cabanes installées sur place : poètes, poétesses ou comédien vous déclameront ou susurreront leurs textes. À l'extérieur, le groupe FT3, trio musical animera la place dans la plus pure des formations jazz : piano, batterie, contrebasse. La Compagnie La rime pourra également rythmer l'après-midi avec ses acrobaties poétiques, une autre manière d'appréhender cet art. La journée se prolonge au Labo Victor Hugo avec une lecture d'Hélios Azoulay à 19 heures, pour la sortie de son dernier livre Moi Aussi j'ai vécu.

Pratique. Samedi 14 mars de 14 h 30 à 18 heures, parvis de l'église Saint-Maclou.