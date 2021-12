Calvados. Une commune sans aucun candidat au premier tour des municipales

À Estrées-la-Campagne près de Falaise, les citoyens n'auront pas besoin de se déplacer aux urnes le dimanche 15 mars. Personne n'a déposé de dossier de candidature pour le premier tour des élections municipales. "Des candidats pourront encore se présenter pour le second tour", indique la préfecture. Au total, on dénombre 12 333 candidats dans le Calvados. Ils sont 5 614 à se présenter dans les 388 communes de moins de 1 000 habitants. Dans les 139 communes de 1 000 habitants et plus, 252 listes sont déposées.

Pour découvrir qui sont les candidats dans votre commune, rendez-vous sur le site du ministère de l'Intérieur.