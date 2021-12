Tendance Confidences. La vie est aussi un beau mystère à explorer ! Rencontre avec Jean-Louis Etienne

Jean-Louis Etienne est l'auteur du livre Dans mes pas, paru aux éditions Paulsen. Il répond aux questions de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Confidences.

L'invité de Tendance Confidences en quelques mots

Jean-Louis Etienne a un parcours professionnel plutôt atypique, puisqu'il a débuté par une formation de tourneur-fraiseur avant de faire des études de médecine. Après un internat en chirurgie, une spécialité de nutrition et de biologie du sport, il met ses compétences de médecin au service d'un rêve : explorer, arpenter le monde.

Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Etienne a mené, entre 1990 et 1996, plusieurs expéditions à vocation pédagogique, pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de la terre.

Au sujet de son livre : Dans mes pas

"Toute ma vie, j'ai marché. En ville, à la campagne ou dans mes expéditions. Je mesure aujourd'hui ce que la marche m'a apporté sur tous les plans : physique, mental, affectif. J'ai toujours en mémoire les émotions que la marche, à la juste mesure du temps, avive. De mes souvenirs d'enfance, mes expériences du grand dehors, ma lecture de médecin, je vous livre le récit des pas qui comptent dans cette forme de vade-mecum du marcheur."

À travers une suite de récits vifs et personnels, Jean-Louis Étienne nous explique comment la marche, ce temps avec soi qui structure l'esprit, lui a permis de s'affirmer tout au long de sa vie et a fait de lui un homme libre.

Voyage au cœur de la vie de Jean-Louis Etienne.

Pratique. Dans mes pas. Jean-Louis Etienne, paru en octobre 2017 aux éditions Paulsen.