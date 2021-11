Bayeux. La gendarmerie en travaux 

Lundi 24 février, les travaux de reconstruction des logements de la gendarmerie de Bayeux (Calvados) commenceront, après la démolition des anciens logements l'été dernier. Les anciens bâtiments de cette gendarmerie dataient de 1965 et la superficie, le confort ou le respect des normes n'étaient plus adaptés. La vétusté des éléments techniques rendait l'entretien des installations de plus en plus difficile. Au total, 22 logements en semi-collectifs et 4 studios seront construits. En attendant, les gendarmes sont relogés dans le privé.

Des travaux d'accessibilité et de rénovation des façades de la gendarmerie seront également réalisés, ainsi que la création d'un accès direct à la cour de service depuis la voie publique.

Les travaux sont financés par le département du Calvados pour un coût de 6,3 millions d'euros avec une subvention de l'État de 700 000 € pour la réalisation des logements. La gendarmerie reste en fonctionnement pendant la durée des travaux, qui devraient se terminer au premier trimestre 2021.