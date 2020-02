Caen. Portes ouvertes sur les campus

L'université de Caen et le CROUS organisent des portes ouvertes le vendredi 8 février sur l'ensemble des campus, de 9 heures à 16 heures. Les lycéens et leurs familles, les étudiants, les personnes en reprises d'études pourront découvrir la palette de formations proposées, les lieux de vie (cité U), et même déjeuner au restaurant universitaire...