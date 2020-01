Orne. Rentrée 2020 : FSU et SUD contestent 26 postes supprimés dans le 1er degré

Les organisations syndicales d'enseignants FSU et SUD ont boycotté la réunion de Comité technique spécial départemental du second degré, ce mardi 28 janvier dans l'Orne. Pour plusieurs raisons, dont le projet de nombreuses suppressions de postes, liées à la baisse démographique.

Les deux syndicats expliquent leur décision "pour protester contre les mensonges de leur ministre quant aux conséquences de la réforme des retraites pour les enseignants". Mais il s'agissait aussi de protester contre le manque de dialogue social. Notamment, expliquent les syndicats, "les décisions de la rectrice pour la rentrée de septembre 2020 dans le 1er degré : neuf postes d'enseignants devaient être supprimés en Haute-Normandie et 43 en Basse. Mais finalement, la Basse-Normandie devra supporter toutes les suppressions. Et l'Orne sera le département le plus impacté de Normandie, avec 26 suppressions de postes d'enseignants." Comme la réunion prévue initialement n'a pas pu se tenir, l'Éducation nationale se refuse à tout commentaire. Cette réunion a été reportée au mardi 4 février.