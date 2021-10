Caen. Mineur, il vole la voiture d'une femme de 40 ans à son domicile

C'est une affaire de drague qui a mal tourné. Une femme de 40 ans a rencontré un mineur de 17 ans sur les réseaux sociaux, dont elle ignorait a priori l'âge. Le lundi 13 janvier, en fin de soirée, la quadragénaire propose au jeune homme de venir le chercher dans le quartier du Chemin-Vert, afin de l'emmener chez elle au nord-ouest de Caen. Il accepte. Une fois à son domicile, elle s'absente quelques minutes de l'étage. Lorsqu'elle revient, le jeune homme a disparu. Il a dérobé les clés de sa voiture et s'est enfui avec. La femme alerte immédiatement la police. Par le plus grand des hasards, les forces de l'ordre reconnaissent l'immatriculation et le modèle du véhicule décrit en train de les doubler sur le périphérique de Caen. Le mineur au volant du véhicule emprunte la sortie vers le Chemin-Vert et s'arrête brutalement pour sortir de la voiture. Il avait récupéré deux amis entre-temps. L'un des deux passagers, mineur lui aussi, a été placé en garde à vue avec le voleur du véhicule. Ce dernier sera convoqué devant le juge pour enfants en mars 2020. La voiture a été remise à la quadragénaire.