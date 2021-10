Basket. Samba Balayera vient renforcer le Caen BC

Alors que le Caen BC est privé de Gäetan Clerc, opéré le 20 décembre dernier d'une hernie discale, et de Brice Piérard plus récemment, il s'est doté d'un nouvel arrière en la personne de Samba Balayera, jusqu'à la fin de la saison. Originaire de Saint-Denis, ce joueur d'1,94 m évoluait au Get Vosges la saison dernière, aux côtés de William Pfister. Le CBC espère le qualifier pour la prochaine rencontre contre Vitré ce vendredi 17 janvier.