Caen. Dans les coulisses du Mémorial pendant sa fermeture annuelle

"Les gens pensent que quand on est fermés, on ne fait rien !", s'amuse Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen. Et bien, détrompez-vous ! Depuis le lundi 6 janvier et jusqu'au vendredi 24 janvier (période de fermeture), les équipes du Mémorial de Caen sont à pied d'œuvre pour redémarrer l'année sur les chapeaux de roues.

8 000 objets en réserve

Ces trois semaines fermées au public permettent notamment de repenser les parcours visiteurs du musée. "On observe à certains endroits que des visiteurs ne font que passer sans s'arrêter. Cela veut dire que l'on a mal fait notre travail, explique le directeur. Si le Mémorial était figé, il disparaîtrait !" Ainsi, la période de 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor a totalement été repensée en ce début d'année 2020. Une grande photo avait été mise en place l'an dernier, mais cela n'est pas suffisant selon le chef d'orchestre : "Il faut expliquer pourquoi les États-Unis sont attaqués par les Japonais." Pour cela, Christophe Prime, responsable de collection, a imaginé un nouvel univers. "On a retrouvé une veste de marin de l'US Navy qui marque notamment la mort de plus de 2 000 Américains. Une vitrine a été renouvelée, dédiée aux soldats japonais, indique-t-il. Une légende descriptive d'un objet ou d'un document ne suffit plus. On veut raconter une histoire." La signalétique, le texte, l'image et les objets ont pour mission d'améliorer la compréhension de l'histoire de la guerre. "Les objets ne sont pas de la décoration. Ils ont une valeur pédagogique", ajoute le directeur. Cette phase de travaux permet aussi de sortir les quelque 2 000 objets mis en exposition en vitrine ou bien de les remplacer par les 8 000 autres en réserve. À la boutique, on en profite aussi pour faire l'inventaire des goodies en stock. L'avion de chasse britannique exposé dans le hall a, quant à lui, été descendu afin d'être nettoyé.