Gonfreville-l'Orcher. Coupure d'électricité générale

Jeudi 9 janvier, vers 9 h 30, Gonfreville-l'Orcher a été victime d'une coupure générale d'électricité. une partie du centre-ville (la mairie et son périmètre sont alimentés) et la zone commerciale sont concernés. L'enseigne E.Leclerc et toutes les boutiques aux alentours n'ont pas pu ouvrir leurs portes. L'origine de la coupure n'est pas encore connue. En cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on s'interroge sur une éventuelle opération des syndicats. Enedis a envoyé sur place une équipe pour localiser l'incident et rétablir le courant.