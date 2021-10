Fécamp. Le cinéma Grand Large s'agrandit

La gestion du cinéma Le Grand Large à Fécamp est une délégation de service publique accordée par la mairie au groupe Noé. Le lundi 16 décembre, le Conseil municipal a validé l'agrandissement de l'établissement. Le cinéma compte actuellement quatre salles pour une capacité de 710 places. Noé va construire une cinquième salle dans le bâtiment actuel. Elle comprendra 28 places avec des sièges de large dimension (des sièges doubles). Cette nouveauté permet de compléter l'offre du territoire fécampois et ainsi de faire face à la nouvelle concurrence organisée par le groupe Noé lui-même (les nouveaux cinémas Les Arts à Montivilliers et Les Arches Lumières à Yvetot). Cet agrandissement ne remet pas en cause le projet de déménagement du cinéma à l'ancien Super U. Les études sont toujours en cours et ne pourront pas aboutir avant 2023.

La nouvelle salle coûtera 314 000 euros HT, à la charge de Noé.